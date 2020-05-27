Москва, , 16:58 — REGNUM В Москве будут установлены минимальные требования к площади баров и кафе, расположенных в жилых домах. Соответствующее решение 27 мая было принято на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно федеральному закону, который вступил в силу 5 мая, субъекты РФ вправе вводить свои ограничения, если бары и кафе расположены в многоквартирных домах. В частности, регионы вправе увеличивать требования к площади зала обслуживания посетителей или запрещать деятельность данных объектов.

«Закон направлен на борьбу с так называемыми «наливайками». Которые пользуются статусом кафе или бара, чтобы осуществлять круглосуточную продажу алкоголя в жилых домах. Мы подошли к этому вопросу достаточно взвешено. Нашим законопроектом мы не вводим никаких дополнительных ограничений кроме тех, которые введены в федеральном законе», — сказал докладчик по данному законопроекту депутат Мосгордумы Кирилл Щитов («Единая Россия»).

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