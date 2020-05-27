Ставрополь, , 14:00 — REGNUM Власти Ставрополья сформируют региональный перечень пострадавших отраслей экономки, на основе которого будут выработаны предложения о поддержке бизнеса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора края по итогам его встречи в режиме видеоконференцсвязи с представителями предпринимательского сообщества региона.

Темой встречи стала господдержка бизнеса на фоне распространения коронавируса. Глава Ставрополья Владимир Владимиров рассказал о принятых в крае первоочередных мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, пострадавшего в период пандемии. В частности, предусмотрены налоговые послабления и льготные кредиты, а также предоставление прямой финансовой поддержки для начисления зарплат.

Вместе с тем предприниматели рассказали Владимирову, что коммерческие предприятия, не вошедшие в федеральный перечень пострадавших отраслей, также испытывают трудности. Были рассмотрены проблемы компаний, работающих в сфере дополнительного профобразования, предоставления услуг бухучета, производства продовольственной продукции и ряда других.

«Губернатор поручил краевому минэкономразвития сформировать региональный перечень пострадавших отраслей по видам экономической деятельности. На его основе будут выработаны предложения о поддержке бизнеса на федеральном уровне или дополнительные краевые меры», — сказано в сообщении.

Кроме того, Владимиров поручил проработать с руководителями компаний банковского сектора пути расширения доступа бизнеса к заемному финансированию на льготных условиях.

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