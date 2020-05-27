Москва, , 13:55 — REGNUM Не все предприятия туристической отрасли России смогли получить причитающуюся ей государственную поддержку. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.

«У нас туристическая отрасль и соответствующие виды деятельности отнесены к разряду пострадавших отраслей. Другой вопрос, что выяснилось, что очень много гостиниц имеют в качестве основного вида деятельности совсем другие виды — операции с недвижимостью, очень много разных», — заявил Решетников.

«Поэтому мы сейчас вместе с Министерством финансов выработали механизм с тем, чтобы эти льготы получали не только гостиницы, у которых основной вид деятельности отнесён к туризму, но и любые другие, которые прошли систему классификации в том случае, если у них один из вспомогательных видов деятельности идёт туризм. Мы рассчитываем, что мы кратно охват этими мерами поддержки увеличим», — указал он.