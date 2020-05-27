Москва, , 13:36 — REGNUM Законодательство о банкротстве в России в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.

«Мне кажется, одной из очень важных мер, которые будут способствовать перезапуску бизнеса, должно быть изменение вообще законодательства о банкротстве. Ведь у нас сейчас в сами ситуация, когда многие предприятия — и большие, и небольшие — в банкротстве могут находиться по 20 лет и ничего не происходит, это никак не заканчивается», — заявил Решетников.

«Мы сейчас готовим большой комплексный закон о банкротстве с целью сделать банкротство абсолютно цивилизованной структурой, которое не поставит на предпринимателе клеймо — сейчас три года предприниматель не может вернуться снова к предпринимательской деятельности, плюс есть риски уголовного преследования. Мне кажется, что текущая ситуация, в общем и целом, требует такой либерализации в этой части», — указал он.