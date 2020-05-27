Берн, , 13:36 — REGNUM Женевский автосалон (Geneva International Motor Show — GIMS), который проводится с 1905 года, может пройти в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба GIMS.

В 2020 году автосалон в Женеве не состоялся из-за пандемии коронавируса. За четыре дня до его открытия мероприятие было отменено по решению федерального совета.

Убытки, которые понесли организаторы автосалона, оцениваются в размере 11 миллионов франков (около 804 млн рублей). Женевский государственный совет предложил предоставить организаторам GIMS заем в размере 16,8 млн. франков при определенных условиях.

Однако условия, прилагаемые к кредиту, не устроили организаторов мероприятия. В частности, им предлагалось полностью перевести выставку на аутсорсинг. Условия выдвинутые местными властями «противоречат уставу и целям фонда, сформулированных более 100 лет назад».

Кроме того, одним из условий было проведение следующей выставки в 2021 году, что в нынешней неопределённой ситуации может опять оказаться под вопросом, считают в GIMS. Поэтому наиболее вероятно, по мнению организаторов, провести мероприятие в 2022 году.

Ранее стало известно об отмене в 2020 году автосалона в Нью-Йорке. Первоначально мероприятие должно было состояться в апреле текущего года, однако затем его перенесли на август.

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