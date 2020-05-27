Москва, , 13:32 — REGNUM Есть небольшой процент предпринимателей, которые злоупотребляют мораторием на подачу заявлений о банкротстве. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.

«Это, конечно же, временный запрет. Через шесть месяцев он закончится и те долги, которые предприятия накопили, будут взысканы. И тем не менее я понимаю, что есть небольшой процент недобросовестных предпринимателей. Но если ориентироваться только на них, то мы такие механизмы не сделаем и никогда не внедрим», — заявил Решетников.

Мораторий на подачу заявлений о банкротстве на шесть месяцев коснулся потенциально 0,5 млн предприятий, при этом 370 тыс. из них — сектор МСП.

«Я абсолютно уверен, что этот механизм поможет пережить этот сложный период очень многим десяткам, а может быть и сотням тысяч компаний. Мера абсолютно обоснована. А что касается недобросовестности, то, мне кажется, здесь достаточно публичности, иногда в рамках ТПП, в рамках общественных организаций, но рассмотреть эти компании, создавать какие-то общественные ресурсы, где бы они были поименованы с их учредителями и директорами. И общественное мнение само окажет необходимое давление», — указал он.