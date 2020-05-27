Москва, , 13:35 — REGNUM Валютные вклады граждан в российских банках сокращаются четвёртый месяц подряд. С начала года вкладчики забрали почти всю валюту, которую накопили в банках за 2019 год, сообщает 27 мая РБК со ссылкой на данные Центробанка.

В апреле депозиты в валюте уменьшились на $1,1 млрд. На 1 мая в банках находились вклады физических лиц в иностранной валюте общим объёмом $88,2 млрд, что на 1,2% меньше, чем месяцем ранее.

Вместе с тем в марте российские вкладчики сняли гораздо больше — $5 млрд. С начала года совокупные валютные сбережения уменьшились на $8,3 млрд, а за весь 2019 год они увеличились на $8,6 млрд — с $87,9 млрд до $96,5 млрд.

Руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин объясняет отток средств с валютных депозитов низкой доходностью, а также слухами о якобы возможной экспроприации таких вкладов.

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