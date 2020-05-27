Москва, , 13:20 — REGNUM В России может быть введена система страхования граждан от безработицы. Эту идею готово рассмотреть и поддержать Министерство труда и социальной защиты РФ. Об этом 27 мая сообщает газета «Известия» со ссылкой на федеральное ведомство.

Читайте также: Безработица в России в апреле выросла более чем на 23%

Предполагается, что с зарплат граждан начнут взимать взносы в специальный фонд, из которого, в случаи потери занятости, они смогут получать пособия. Отмечается, что перед началом разработки концепции страховой защиты граждан от безработицы необходима предварительная договорённость по этому вопросу профсоюзов и работодателей. Они же будут должны определиться и насчёт размера взносов. Документ уже направлен в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Бизнесу эта идея не понравилась, так как не каждая компания в кризис готова к увеличению финансового бремени. Работодатели считают, что при добавлении новых взносов появится риск снижения зарплат. На сегодня работодатели платят за своих сотрудников страховые взносы в сумме 30% от зарплат в Пенсионный Фонд, Фонд социального страхования и Фонд ОМС.

В свою очередь профсоюзы, как следует из отчёта Минтруда РФ, подчеркивают необходимость введения нового социального взноса, и предлагают рассчитать величину тарифа.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в апреле 2020 года в России уровень безработицы вырос на 23,4% по сравнению с мартом и на 21% по сравнению с апрелем прошлого года. в качестве безработных были классифицированы 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% от экономически активного населения.

Читайте ранее в этом сюжете: Число безработных в Москве выросло в несколько раз