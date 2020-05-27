Париж, , 13:21 — REGNUM Французская компания Renault планирует сократить около 5 тыс. сотрудников в рамках плана по преодолению кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает издание Le Figaro.

План по реструктуризации Renault составлен до 2024 года. Он поможет сэкономить компании порядка 2 миллиардов евро.

При этом подразумевается, что сотрудники не будут уволены. Сокращение будет проведено за счет ликвидации должностей, выходящих на пенсию работников.

Стоит отметить, что во время кризиса 2013 года, французскому автопроизводителю пришлось сократить порядка 7,5 тыс. сотрудников, что соответствовало 17% от всего штата работников компании.

Ранее появилась информация, что компании Renault и Nissan могут сократить расходы на сумму в 5 млрд долларов.

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