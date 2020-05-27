Ташкент, , 13:16 — REGNUM Средний уровень безработицы в Узбекистане по итогам первого квартала 2020 года составил 9,4%. Этот вопрос обсудили на заседании фракции Либерально-демократической партии республики.

Наибольший уровень безработицы отмечается в Самаркандской и Сурхандарьинской областях — 9,8%. Наименьшая безработица наблюдается в Ташкенте — 7,8%. Всего в работе нуждаются 1,4 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2019 года уровень безработицы в Узбекистане составил 9,3%. В первом квартале 2019 года этот показатель составил 9,7%.

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