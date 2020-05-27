Франкфурт-на-Майне, Германия, , 13:20 — REGNUM Экономика еврозоны сократится на 8% до 12% в 2020 году, заявила 27 мая глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. Об этом сообщает AMNA.

ЕЦБ ранее сообщал, что экономика еврозоны может сократится на 5% до 12%, но Лагард в диалоге с молодежью заявила, что «мягкий» сценарий уже устарел, и реальный результат будет между «умеренным» и «серьезным» сценариями.

Прогноз Лагард относится к условиям, в которых экономика стран ЕС пытается справиться с вызванными пандемией потерями.