Симферополь, 27 мая 2020, 13:14 — REGNUM Парламент Крыма одобрил продажу винодельческого госпредприятия «ПАО «Массандра», включив его в план приватизации на 2020 год. Решение принято 26 мая на заседании Госсовета РК.
В документах отмечается, что балансовая стоимость основных средств предприятия составляет 627,4 млн рублей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче «Массандры» из федерального ведения в собственность Крыма. Затем спикера парламента республики Владимир Константинов сообщил журналистам, что легендарный завод продадут частникам.
Об этом: Российским властям не нужен легендарный винзавод «Массандра»?