Москва, , 13:12 — REGNUM Удалённый формат работы сохранит популярность после снятия противоэпидемических ограничений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.

«Очевидно, что необходимо внести изменения в трудовое законодательство, связанное с легализацией дистанционного режима работы — той самой «удалёнки», — заявил Решетников.

«Да и сама «удалёнка», как сейчас многие эксперты отмечают, существенно изменит многие процессы, например, в сфере развития агломераций. Ведь очень много почувствовали вкус удалённой работы и далеко не все готовы тратить время на то, чтобы добираться до места работы и обратно», — указал он.

Изменится также торговля — её существенная часть перешла в онлайн-формат, отметил министр.

«Торговым центрам многим предстоит переосмыслить своё место, в том числе изменится и рынок офисной недвижимости. Предпосылки к этому были и ранее, но кризис существенно ускорил все эти процессы», — подчеркнул Решетников.