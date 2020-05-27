Москва, , 13:02 — REGNUM Нефть 27 мая незначительно дешевеет на фоне возросших сомнений касательно быстрого восстановления спрос на нефть, а также роста глобальной напряженности, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«В мае котировки выросли на 37%, до $35,50 за баррель, но все еще торгуются гораздо ниже февральских отметок $60 а баррель.

Главной причиной обвала цен служило падение спроса на топливо, произошедшее из-за карантинных мер, а значит для дальнейшего восстановления рынка потребуются четкие сигналы о возобновлении глобальной экономической активности.

В данный момент все еще присутствуют опасения по поводу повторных вспышек эпидемии и усиления карантина. В качестве дополнительного негатива стоит рассматривать возросшую напряженность между США и КНР.

Пекин собирается принять законопроект для «обеспечения национальной безопасности в Гонконге». В Вашингтоне уже заявили о возможных «серьезных» мерах в отношении Китая. Данная реакция американцев заставляет инвесторов переживать и обходить стороной рисковые активы.

Тем временем, страны ОПЕК+ обсуждают возможность продления квот по снижению объемов добычи еще на два месяца. Предыдущее соглашение заканчивается в начале июля. В том случае если экспортеры примут положительное решение, то котировки получат силы для дальнейшего роста.

Тем не менее, негативные факторы перевешивают весь потенциальный позитив, вследствие чего нефть может подешеветь до $35 за баррель», — считает эксперт.

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