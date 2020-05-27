Санкт-Петербург, , 12:58 — REGNUM Контрольно-счетная палата Петербурга (КСП) нашла финансовых нарушений на 65 млрд 936 млн рублей при проверках деятельности городских органов власти и государственных предприятий в 2019 году. Об этом отчитался 27 мая председатель КСП Вадим Лопатников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Всего КСП обнаружила 4 тыс. 527 нарушений, недостатков и рисков. В ходе формирования бюджетов выявили нарушения на сумму в 53 млрд 211 млн рублей, из них 99% — еще на этапе предварительного контроля.

На закупках аудиторы зафиксировали 887 нарушений на общую сумму в 1 млрд 272 млн рублей. «По-прежнему много нарушений, связанных с процедурой проведения конкурсов, обоснованием цены контрактов, приемкой работ, не соответствующих условиям контрактов», — пояснил Лопатников.

По результатам проверок мировые судьи получили 74 протокола об административных правонарушениях. Восемь должностных лиц были уволены.

Прокуратура внесла 42 представления по результатам работы КСП, 26 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, 14 лиц — к административной ответственности. Три уголовных дела были возбуждены.

«В данный момент возбуждаются и доходят до суда те уголовные дела, которые рассматривались нами еще в 2016—2017 годах. Это процесс довольно-таки длительный, судебные разбирательства часто переносятся», — сказал Лопатников.

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