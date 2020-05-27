Москва, , 12:49 — REGNUM В 2020 году в России ожидается умеренный рост безработицы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.

«На текущий год мы закладываем умеренный рост безработицы — в среднем по году до 5,7%. При этом снижение реальных располагаемых доходов будет ограничено благодаря активной социальной политике», — заявил Решетников.

«Во многом благодаря из-за результатов второго квартала, мы ожидаем снижение реальных располагаемых доходов населения по второму кварталу на 6%. Но меры дополнительной социальной поддержки позволили нам как раз сгладить — если бы мы их не приняли, падение было бы существенно больше до 7,5%», — указал он.

В следующем году МЭР ожидает восстановление и доходов, и заработных плат примерно на 3% в реальном выражении, указал он.