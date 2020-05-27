Казань, , 13:14 — REGNUM В жилых многоквартирных домах Татарии возможно планируем установить постаматы для бесплатной доставки продуктов, информирует пресс-служба агентства инвестиционного развития РТ.

Агентство совместно с Семеном Фроловым — резидентом особой экономической зоны «Иннополис» разработали проект сервиса заказа продуктов питания с доставкой в жилые дома. Для этого в подъездах необходимо установить холодильные постаматы. Жители для оформления заказа должны зарегистрироваться в мобильном приложении, через которое будут получать уведомления. Заказы на любую сумму доставят в постаматы в этот же день абсолютно бесплатно.

Цены на продукты не будут отличаться от магазинных, заказ можно сформировать из разных торговых точек. Сейчас идет поиск ТСЖ или управляющей компании, которые разрешат установить такой постамат в подъезде большого многоквартирного дома. Если нововведение окажется востребованным, начнется поиск инвесторов и партнеров-производителей постаматов в Казани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве в августе 2019 года рассматривалась возможность установления постаматов с книгами в вестибюлях метро.

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