Сеул, , 12:53 — REGNUM К 2025 году в Южной Корее намерены заменить буи из пенополистирола на экологически чистые. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства страны.

Данное решение было озвучено 27 мая в ходе брифинга.

Известно, что в 2019 году из 55 млн буев, используемых по всей стране, 75% изготовлены из пенопласта. Кроме того, 55% пластиковых отходов, выловленных в море, пришлось на пенополистирол.

Кроме того, в текущем году планируется организовать в портах 40 точек по сбору изделий из пенополистирола, а к 2030 году увеличить их число до 400.

Напомним, что пенополистирол представляет собой газонаполненный материал, получаемый из полистирола и его производных, а также из сополимеров стирола. Пенополистирол является широко распространенной разновидностью пенопласта, каковым обычно и называется в обиходе.