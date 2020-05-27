Ростов-на-Дону, , 12:45 — REGNUM В Ростовской области с 1 января 2021 года планируется ввести льготу на проезд в электричках. Речь идёт о предоставлении 50%-ной скидки малоимущим семьям, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 27 мая.

Билет за полцены на пригородный железнодорожный транспорт смогут приобрести малоимущие семьи для детей в возрасте от пяти до семи лет. Льготу предоставят автоматически, если семья стоит на учёте в органе соцзащиты, как малоимущая. Соответствующие поправки в региональный закон «О социальной поддержке детства в Ростовской области» предложил внести глава региона.

В ближайшее время законопроект рассмотрят депутаты донского парламента.