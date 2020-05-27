Москва, , 12:44 — REGNUM Влияние ослабления валютного курса на уровень цен в России практически исчерпан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.

«Считаем, что влияние эффекта ослабления валютного курса в марте-апреле этого года, и его перенос на потребительские цены — практически исчерпан. Инфляция остаётся на низких уровнях, у нас среднегодовой уровень инфляции сейчас, в апреле этого к апрелю прошлого года, на уровне 3,1%», — заявил Решетников.

«Поэтому мы исходим из того, что планку в 4%, целевой индикатор, мы не перешагнём», — указал он.