Иркутск, , 12:43 — REGNUM Несмотря на то, что количество новых выявленных носителей коронавируса в Иркутской области продолжает расти, бизнес постепенно выходит из режима самоизоляции. Как сообщает сегодня, 27 мая, официальный сайт региона, со словами о том, что предпринимательскому сообществу необходимо научиться работать в новой среде, осваивать новые форматы, в своем выступлении сообщил первый заместитель председателя правительства региона Руслан Ситников:

«Сейчас в регионе продолжают работу 97,2% предприятий, в которых трудится более 707 тысяч человек. В сфере малого бизнеса — около 87% индивидуальных предпринимателей, это более 51 тысяч человек. В области разрабатывается план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

Реализация мероприятий плана оценивается в 10,4 млрд рублей за счет областного бюджета. Поддержка правительства Иркутской области субъектов среднего и малого бизнеса оценивается в 6,9 млрд руб.», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация в Иркутской области продолжает оставаться напряженной: на 27 мая выявлено уже 1438 носителей коронавируса, причём 62 из них — только за последние сутки.

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