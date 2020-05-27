Абакан, , 12:43 — REGNUM Налог для самозанятых вводится с 1 июля в Хакасии, сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве экономического развития.

По словам замминистра экономического развития Романа Ковтуна, с 1 июля в Хакасии начнёт применяться налог на профессиональный доход для самозанятых граждан, не имеющих наёмных работников.

Для самозанятых, предоставляющих работы и услуги физическим лицам, законом предусмотрена налоговая ставка в размере 4% от дохода. Выполняющим услуги и работы юрлицам — 6%. Эти ставки будут неизменны до конца 2028 года.

В минэкономразвития Хакасии подчеркнули, что данный вид налога действует уже в 23 субъектах РФ. На специальный налоговый режим перешли 685,9 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта 2020 года стало известно, что Совфед одобрил закон о возможности распространения режима самозанятых на все регионы России.

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