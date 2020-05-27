Москва, , 12:42 — REGNUM Россию ждёт разрушение товаропроводящих путей, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 27 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в апреле 2020 года оборот розничной торговли сократился на 23,4% в годовом выражении.

«Это шок для экономики. Такого никогда не было. Причём нужно понимать, что торговля — это малый и средний бизнес. То есть там очень высокая занятость. И такое сокращение розничного товарооборота — это колоссальный удар по малому и среднему бизнесу. Дикое количество людей, которые остались без средств к существованию, — сказал Делягин. — И это только начало. Потому что если в апреле все перенесли свои покупки в онлайн, то в мае у многих переносить было нечего, так как не было денег. И представители розничной торговли говорят, что во многих малых городах торговля не восстановится просто в силу отсутствия спроса. У людей просто нет денег. Нас ждёт разрушение товаропроводящих путей. А это означает реальную угрозу голода».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, оборот розничной торговли в России в апреле 2020 года составил 2 трлн 104,2 млрд рублей, сократившись на 28,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Читайте развитие сюжета: На Первоуральском Новотрубном заводе намечены сокращения?