Москва, , 12:38 — REGNUM После открытия объектов предпринимательства им долгое время придётся всё ещё работать в ограниченном режиме. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.

«На сегодняшний момент под ограничениями находятся уже только 17% рабочих мест, хотя, конечно, это тоже большой показатель. При этом необходимо отметить, что процесс открытия будет сопровождаться длительным периодом работы бизнеса в условиях дополнительных ограничений», — заявил Решетников.

В конце апреля составил 28% — столько рабочих мест находилось под теми или иными ограничениями.

В ближайшее время, несмотря на рост открытости экономики, продолжат действовать различные ограничения для бизнеса, указал министр.

Это и ограничения по используемой площади, и по плотности клиентского потока, и временный запрет на проведение массовых мероприятий, а также необходимость использования средств индивидуальной защиты, пояснил он.