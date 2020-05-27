Москва, , 12:32 — REGNUM После того, как субъекты РФ перешли к постепенному снятию ограничений с 12 мая, в экономике России начали появляться признаки оживления. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.

«С 12 мая, когда регионы перешли к постепенному снятию ограничений, стали появляться признаки оживления. На сегодняшний момент мы достигли уровня в 79% от докризисного уровня экономической активности», — заявил Решетников.

При этом значительный объём экономики до сих пор находится в «заморозке», отметил он.

«Под ограничением во многом находится сектор непродовольственной розницы, выключен общепит и туризм. При этом эпидемиологическая ситуация постепенно улучшается. Это значит, что уже сейчас есть возможности поэтапно снимать ранее принятые ограничения, и регионы этими возможностями пользуются», — указал министр.