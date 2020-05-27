Москва, , 12:27 — REGNUM Правительство России сможет выполнить все свои обязательства при сохранении текущего и выполнении прогнозного уровня цен на нефть в 2020 и 2021 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.

«Сделка ОПЕК+ помогла стабилизировать ситуацию — оценка цен на нефть 31 долларов за баррель сорта Urals по этому году, и 35 — по 2021 году. При этом сразу скажу, что с учётом нашей макроэкономической политики, накопленных прогнозов даже такой уровень цен на нефть позволяет нам с абсолютной уверенностью говорить о выполнении всех обязательств», — заявил Решетников.