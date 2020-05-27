Подгорица, , 12:25 — REGNUM Руководство черногорской национальной авиакомпании Montenegro Airlines прокомментировало запрет черногорским самолетам совершать посадки в белградском аэропорту Nikola Tesla. Такое решение приняло управление гражданской авиации Сербии.

«Montenegro Airlines предстоит борьба за более быстрое и лучшее соединение Черногории с авиакомпаниями по всем европейским направлениям, и мы будем привержены решению этой задаче. Отрасль, в которой мы работаем, не должна зависеть от политических решений. Независимо от этого неожиданного решения Белграда, Сербия, безусловно, остается частью наших транспортных планов, и мы постараемся внести свой вклад в устранение последствий COVID-19, с экономической точки зрения, как можно скорее», — говорится в заявлении авиакомпании.

Напомним, что меры начинают действовать с 27 мая. Это ответ Сербии на объявление черногорскими властями списка стран, с которыми откроются границы с 1 июня. В списке пока нет Сербии.