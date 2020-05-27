Москва, , 12:23 — REGNUM Снятие карантина само по себе недостаточно для быстрого восстановления экономической активности в мире. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.

«Сейчас страны, которые в марте-апреле ввели жёсткие карантинные меры, начинают постепенно открывать свои экономики. Однако процесс открытия идёт сложно, и рассчитывать на быстрый отскок не стоит», — заявил Решетников.

«Например, экономика Китая после снятия карантина восстановилась менее 75% от предкризисного», — указал он.