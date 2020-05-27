Москва, , 12:20 — REGNUM Российская экономика выжата насухо, людей лишили средств к существованию, а многие бизнесы просто уничтожены, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 27 мая корреспонденту ИА REGNUM, рассуждая о том, каким будет курс рубля в ближайшем будущем.

«Первый фактор — это отсутствие денег в экономике России. Российская экономика выжата насухо. Правда, у российских банков есть большая ликвидность, которую они не знают куда деть. И эта ликвидность может обрушиться на рынок в любой момент. Но для этого нужен внешний панический толчок. Поэтому пока всё относительно спокойно, рубль будет оставаться крепким и, может быть, немного укрепится относительно сегодняшнего уровня, — сказал Делягин. — Второй фундаментальный фактор — это внешние обстоятельства. Потому что война уходящего либерального клана против Трампа будет беспощадной. Они вполне могут устроить оранжевую революцию. У них нет для этого ресурсов, но для того, чтобы испортить жизнь Трампу и в конечном итоге подорвать мировую экономику, для этого у них вполне достаточно ресурсов. Мы привыкли считать доллар опорой, некой якорной валютой. Но с августа месяца до конца ноября он такой не будет. Сохранит ли он своё положение, непонятно».

Кроме того, Делягин призвал не забывать и про третий фактор — состояние самой России.

«Российское государство, по сути, запретило гражданам РФ жить. Коронабесие привело к уничтожению бизнесов, люди лишились средств к существованию. Государство, устроив истерику на ровном месте, у них эти источники существования отняло и взамен ничего не дало. В таких условиях рубль будет слабеть», — полагает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам 26 мая российская валюта подорожала ко всем основным валютам.

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