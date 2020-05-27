Казань, , 12:30 — REGNUM В столице Татарии ателье, выросшее из небольшого производства, выпускает уникальную продукцию для особенных детей. На безвозмездной основе посредством городских властей в рамках проекта «Добрая Казань» организации выделили муниципальное помещение.

Автор проекта Далия Гайнанова сама воспитывает ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, ее 11-летний сын с рождения страдает ДЦП. В 2015 году первым опытом собственного производства стали нагрудники с плащевой тканью для простоты стирки. Спрос на данную продукцию имеется не только у детей-инвалидов, но и взрослых, перенесших инсульт. Все лекала делаются вручную, одежда удобна и выполнена из безсинтетических тканей. Адаптированные вещи сокращают время надевания в повседневной носке и в послеоперационный период. Для детей с аутизмом разработали костюмы с молнией сзади.

Ателье ежемесячно производит около 700 единиц одежды. При поддержке минэкономики РТ удалось сертифицировать продукцию. Производству выделили микрозайм на покупку швейных машин. Благодаря выигранным грантам организация обеспечила одеждой 480 детей. Во время пандемии на производстве изготовили и передали семьям с детьми-инвалидами более 1 тыс. многоразовых масок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии для 19 семей с детьми-инвалидами закупят спортивное оборудование.

Читайте также: В Татарии крупные розничные сети оказывают помощь медучреждениям