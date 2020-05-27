Москва, , 12:14 — REGNUM Центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД России подал сразу четыре иска к поставщику патрульных автомобилей, с которым ранее были заключены контракты на сумму 5,2 млрд рублей. Два иска оставлены без движения, а претензии на сумму на 104,6 млн рублей будут рассмотрены 13 июля 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Все четыре иска к ООО «Авто Сити», прописанному в деревне Михалково Московской области, поступили в арбитраж Москвы 18 мая 2020 года. Центр и ООО связывают между собой восемь госконтрактов на сумму 5,2 млрд рублей. Все заключены в 2019—2020 годы на поставку «транспортного средства «Автомобиль патрульный Госавтоинспекции» модификация 185 002».

Самый крупный иск на сумму 104 612 956,58 рубля будет рассмотрен 13 июля. В нём речь идёт «о взыскании неустойки в виде пени за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом от 10 июля 2019 года №034810007771900005152426». Заседание по второму делу на сумму 7 693 797,46 рубля назначено на 8 июля 2020 года.

Претензии на сумму 11 876 719,5 рубля оставлены без движения до 26 июня. В деле речь «о взыскании неустойки (пени) за нарушение условий контракта от 10.07.2019 года №0348100077719000046_52426 в размере 7 093 469 руб. 50 коп., неустойки (штрафа) в размере 4 783 250 рублей». Также до 19 июня оставлено без движения исковое заявление «о взыскании 5 313 920 руб. 00 коп. по договору от 10.07.2019 года №0348100077719000048_52426».

Помимо этого, госзаказчик в тот же день подал два иска к ООО «Ульяновский автомобильный завод», но суммы по ним гораздо меньше. Истец требует с завода 6,7 и 2,6 млн рублей. Иски рассмотрят в июле 2020 года.