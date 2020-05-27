Павлодар, Казахстан, , 12:14 — REGNUM Бывший глава Павлодарской области Казахстана Булат Бакауов получил три года и шесть месяцев ограничения свободы с пробационным контролем на весь срок, сообщает 27 мая агентство «Казинформ».

Уголовный суд Павлодара лишил бывшего главу региона государственных наград: медали «Ерен еңбегі үшін» и ордена «Құрмет», а также права занимать государственные должности.

Бакауов привлечен к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания. Бывшему госслужащему вернули телефон, ранее конфискованные $10 тыс., а также сняли арест с имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, Булат Бакауов был задержан в феврале 2020 года по подозрению в превышении должностных полномочий.

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