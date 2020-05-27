Пекин, , 12:13 — REGNUM Китайский производитель Geely объявил о старте продаж рестайлингового минивэна Geely Jiaji, созданного на базе Volvo. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Обновлённая модель выделяется иными фонарями головной оптики. Автопроизводители снабдили машину вертикальными светодиодными секциями дневных ходовых огней, хромированными деталями на кузове и большой панорамной крышей с электроприводом люка. В салоне авто появилась иная обивка интерьера и стильные вставки на передней панели с необычной текстурой.

В качестве платформы у новинки «тележка» от кроссовера Volvo XC40. Длина модели — 4706 мм, а колёсная база — 2805 мм.

Под капотом авто работает турбированный двигатель мощностью 177 «лошадей» рабочим объёмом 1,5 л. Кроме того, в линейке двигателей модели есть турбомотор производительностью 184 л. с. объёмом 1,8 л и гибридный агрегат на основе 1,5-литрового двигателя внутреннего сгорания, вместе с которым сочетается 48-вольтовый стартер-генератор. Все движки работают с 7-скоростным «роботом» и передним приводом.

Напомним, в конце текущего года на российском авторынке появится купеобразный кроссовер Geely FY11, построенный на агрегатах Volvo.

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