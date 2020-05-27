Москва, , 12:19 — REGNUM Российское правительство подготовило план восстановления экономики на 8 трлн рублей. Такие средства заложены на 2020−2021 годы, пишут 27 мая «Ведомости» со ссылкой на проект документа.

План должен быть внесён в администрацию президента 1 июня. Примерно 6 трлн рублей составит нагрузка на бюджет в виде расходов и недополученных доходов, ещё 2 трлн рублей — инвестиции в инфраструктуру, включая внебюджетные. Пока не проработанные «прорывные инициативы» правительства могут потребовать ещё примерно 700 млрд рублей.

Более 1,5 трлн рублей пойдут на поддержку различных отраслей, около 1 трлн рублей предусмотрены для регионов. Проект не предусматривает масштабной поддержки для малого и среднего бизнеса. В основном предлагаемые меры касаются упрощения регулирования.

Предложено направить 180 млрд рублей на дополнительные социальные выплаты и сделать поддержку населения более адресной.

Предполагается, что к концу 2021 года безработица снизится до 5% с 5,8% в апреле текущего года. При этом темпы роста экономики составят 2,5%, инвестиций — до 4,5%, реальных зарплат — по меньшей мере на 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, разработать единый план восстановления российской экономики после вызванного пандемией кризиса поручил президент Владимир Путин.