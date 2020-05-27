Ташкент, , 11:50 — REGNUM Антимонопольный комитет Узбекистана выступил против повышения акциза на импорт нефтепродуктов, сообщили 27 мая в пресс-службе комитета.

В антимонопольном ведомстве отметили, что в Узбекистане созданы равные условия для предприятий в сфере производства, импорта и продажи нефтепродуктов.

В комитете считают, что предложение о введении акциза на импорт экономически не обосновано и нецелесообразно, так как это может повредить здоровой конкуренции на внутреннем рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая нефтегазовая компания Узбекистана «Узбекнефтегаз» предложила министерству энергетики республики повысить акцизный налог на импорт топлива с 5 до 20%.