Лондон, , 11:49 — REGNUM Жители Великобритании потратили около £1,2 млрд на покупки продуктов питания в интернете. Об этом 27 мая сообщает Reuters.

По данным журналистов, сумма была потрачена за прошедшие четыре недели и стала рекордной. Причиной тому стала вспышка коронавирусной инфекции и подданные государства предпочитали заказывать еду онлайн, нежели покупать ее в магазинах.

По данным журналистов, доля продуктового рынка в интернете выросла на 7% в апреле 2020 года в сравнении с аналогичным периодом в 2019 году. А в мае 2020 года выросла еще на 10 пунктов в сравнении с апрелем 2020 года.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции привела к строгим карантинным мерам, вводимым многими странами мира. В частности были закрыты рестораны, бары и прочие точки общественного питания. Однако многие учреждения стали работать на вынос.