Красногорск, , 11:36 — REGNUM Более 100 системообразующих предприятий федерального уровня, работающих на территории Московской области, получат максимальный объем господдержки для преодоления сложного периода. Об этом заявил зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов, сообщает пресс-службам инистерства инвестиций, промышленности и науки региона.

По словам Хромова, системообразующие предприятия заняты в 11 отраслях экономики. Так как региону важно сохранить крупнейших работодателей, данные предприятия, а их свыше 100, получат полное сопровождение властей Подмосковья в переговорах с федеральными органами власти.

«Наши жители должны работать и получать зарплату — и это, во многом, зависит от того, как будет чувствовать себя крупный бизнес. Поэтому правительство Московской области готово в ручном режиме сопровождать подмосковные компании в переговорах с федеральными органами власти по вопросам получения всех доступных мер поддержки», — заявил он.