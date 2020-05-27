Москва, 27 мая 2020, 11:31 — REGNUM Сбербанк предоставит компании «Аэрофлот» годовой кредит в 3 млрд рублей по льготной ставке. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
«Сбербанк предоставит ПАО «Аэрофлот» кредит на сумму 3 млрд рублей на срок 12 месяцев на цели пополнения оборотных средств по льготной процентной ставке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данная льготная ставка будет ниже по сравнению с ключевой ставкой Центрального банка РФ, а сумма пойдёт на выплату зарплат сотрудникам и на операционные расходы.