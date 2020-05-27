Москва, , 11:22 — REGNUM В то время как многие страны пытались компенсировать выпадающие доходы своих граждан, в России сложилась прямо противоположная ситуация, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 27 мая корреспонденту ИА REGNUM.

«Мы понимаем, что все страны прежде всего пытались сохранить спрос. По этой причине они выплачивали своему населению деньги в логике компенсирования. В нашей стране ситуация прямо противоположная. Власти делали всё, чтобы деньги до людей не дошли. Поэтому мы пострадали относительно сильнее, чем все остальные, — сказал экономист. — У нас управленческая элита руководствуется логикой приватизации. На Западе было решение политической власти помогать людям. И людям непосредственно дали денег. А в нашей стране политическая власть приняла абстрактные решения, что надо помогать, а детали и реализацию отдали управленческой вертикали. А управленческая вертикаль каждый рубль, который она отдаёт людям, воспринимает как личную потерю».

Поэтому, как полагает Хазин, до людей ничего не дошло.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хазин назвал главное условие восстановления российской экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.