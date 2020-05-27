Москва, , 11:17 — REGNUM Сокращение спроса в России объясняется двумя факторами, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 27 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в апреле 2020 оборот розничной торговли упал на 23,4% по сравнению с апрелем 2019 года.

«Это серьёзное падение. При этом нужно учесть, что у нас имеют место два эффекта, — сказал Хазин. — Во-первых, сокращение спроса связано с тем, что люди стали меньше получать. А во-вторых, с тем, что они резко увеличили свои сбережения. То, что они раньше тратили, теперь они тратить перестали, потому что поняли, что надо накапливать кубышку. Скажем, в США сбережения подскочили с 2−3% до 20%. Спрос упал очень сильно. В РФ люди более бедные. И на обязательные вещи, на еду и на одежду, у них уходит относительно больше, чем в США. Кризис в РФ очень серьёзный, и я глубоко убежден, что существенного восстановления без изменения экономической модели не получится».

Как пояснил Хазин, даже если после отмены режима самоизоляции откроются какие-то рабочие места и люди начнут получать заработную плату, то их уровень сбережений всё равно резко подскочит.

«Они будут ожидать следующего спада», — сказал Хазин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Росстат опубликовал доклад, в котором сказано, что оборот розничной торговли в России в апреле 2020 года составил 2 трлн 104,2 млрд рублей, сократившись на 28,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 23,4% — в годовом выражении.

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