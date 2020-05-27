Москва, 27 мая 2020, 11:17 — REGNUM Сокращение спроса в России объясняется двумя факторами, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 27 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в апреле 2020 оборот розничной торговли упал на 23,4% по сравнению с апрелем 2019 года.
Как пояснил Хазин, даже если после отмены режима самоизоляции откроются какие-то рабочие места и люди начнут получать заработную плату, то их уровень сбережений всё равно резко подскочит.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Росстат опубликовал доклад, в котором сказано, что оборот розничной торговли в России в апреле 2020 года составил 2 трлн 104,2 млрд рублей, сократившись на 28,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 23,4% — в годовом выражении.
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