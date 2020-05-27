Варшава, , 11:17 — REGNUM Польша за последние четыре года снизила долю приобретаемого в России газа с 77% до 60%, сообщил директор польской энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский.

«Эта зависимость снижается. Еще четыре года назад, в 2017 году, было 77%, а сейчас 60%», — сказал он в эфире Польского радио.

Вместе с тем он добавил, что поставки газа из России по-прежнему остаются главным направлением получения Польшей голубого топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия полностью прекратила поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через Белоруссию и Польшу, поскольку Варшава отказалась продлить долгосрочное соглашение с Москвой о транзите газа по газопроводу.

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