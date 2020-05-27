Москва, , 11:13 — REGNUM Японский автопроизводитель Subaru за 20 лет своего присутствия на российском авторынке продал около 180 тыс. машин. Об этом сообщает пресс-служба японской компании.

На данный момент дилерская сеть Subaru в РФ состоит из 48 официальных автоцентров в 39 городах страны.

По словам гендиректора «Субару Мотор» Такахаши Тацуо, Россия является для японского автопроизводителя страной с огромным потенциалом в плане продаж авто марки.

Здесь, несмотря на карантинные ограничения из-за эпидемии нового коронавируса, по итогам четырех месяцев текущего года дилеры Subaru продали 1817 машин, это на 15% меньше показателя продаж прошлого года. При этом самой популярной моделью за отчётный период стал кроссовер Forester.

Напомним, в 2020 году компания Subaru готовит к запуску две спецверсии автомобилей Legacy и Forester, а на конец текущего года либо на начало следующего года запланирован выход рестайлингового Subaru XV. Кроме того, в середине 2021 года ожидается выход на российский авторынок модели Outback нового поколения.

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