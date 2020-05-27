Южно-Сахалинск, , 11:08 — REGNUM Областная дума Сахалина потребовала от регионального правительства прекратить финансирование строительства всех новых объектов СТК «Горный воздух» до тех пор, пока учреждение не обеспечит ввод в строй всего, что там уже построено, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе документов облдумы.

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«Дума также рекомендовала правительству Сахалина провести общественные слушания по градостроительной документации «Горного воздуха», создать специальную экспертную комиссию с участием науки и общественности по приёмке в эксплуатацию горнолыжных объектов и согласовать с депутатами финансирование всех новых объектов инфраструктуры», — рассказал руководитель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Как сообщало ИА REGNUM, горнолыжный комплекс «Горный воздух», строящийся в рамках одноименной ТОР, оброс за несколько лет огромным количеством скандалов. Жители протестуют против варварского уничтожения природы строителями, против загрязнения рек, против уничтожения краснокнижных растений. Многие из построенных объектов не введены в эксплуатацию, ими никто не пользуется, поскольку хватает того, что уже есть, но региональные власти продолжают расширять комплекс, финансируя безумную, по мнению жителей Сахалина, стройку из бюджета области.