Москва, , 10:57 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил иск от обанкроченного три года назад банка «БФГ-Кредит» к ООО «Нефтепереработка и нефтехимия». Сумма иска превышает 2,1 млрд рублей, но дело пока оставлено без движения из-за недочётов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в суд 21 мая 2020 года, но 25 мая иск был оставлен без движения до 25 июня в связи с тем, что истец не обосновал ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины. Сумма исковых требований — 2 113 429 677,11 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Нефтепереработка и нефтехимия» учреждено в середине мая 2007 года. Уставный капитал компании — 3 млн рублей, директор и владелец — Михаил Тепляшин, который также возглавляет московскую компанию в сфере гостиничного бизнеса. Общество работает в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. На начало 2020 года в компании средняя численность персонала — два человека.

Напомним, банк остался без лицензии в июле 2016 года, а обанкротили его в сентябре. К моменту лишения лицензии по размеру активов он был на 99-м месте в РФ.

«БФГ Кредит», созданный в сентябре 1994 года, имел филиалы во Владивостоке, Рыбинске, Саратове и Калининграде. Долги перед кредиторами у него на март 2020 года превышали 44,8 млрд рублей.

Год назад конкурсный управляющий банка потребовал привлечь к ответу по долгам «БФГ Кредита» бывших топ-менеджеров. Сумма претензий составила 41,56 млрд рублей.