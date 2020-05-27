Калуга, , 16:23 — REGNUM В Калужской области семьи с детьми подали свыше 70 тысяч заявлений на единовременную выплату материальной поддержки в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Всего такое право в регионе будут иметь около 140 тысяч детей. Об этом 27 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном отделении Пенсионного фонда России.

Калужские семьи с детьми подали 70 тысяч заявлений на материальную помощь Admoblkaluga.ru

По данным ведомства, заявления на единовременную выплату прошли первичную обработку на федеральном уровне и в настоящее время поступили в регион для последующего формирования доставочных документов и перечисления в кредитные организации. Финансирование этих выплат обеспечено в полном объеме. Первые выплаты начнутся с июня, но подать заявление можно вплоть до 1 октября 2020 года.

Напомним, единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей предоставляется на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от трёх до 16 лет. Поддержка семей обеспечивается в качестве дополнительной помощи в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. Ранее министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд страны 22,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми.

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