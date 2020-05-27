Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов рассказал о вопросах к главе МЭР Решетникову.

«У нас есть к нему вопросы. Будем интересоваться, что происходит по поддержке бизнеса, спросим, что в целом предлагается по решению вопроса развития малого и среднего бизнеса, так как до пандемии бюджетные доходы от МСП не сравнимы с доходами в других странах», — сказал Миронов.

Также в центре внимания фракции вопросы увеличения покупательной способности граждан, а также тарифы на услуги ЖКХ.