Депутаты фракции КПРФ отправили правительству РФ программу вывода страны из кризиса и конкретные предложения поддержки, сообщил лидер партии Геннадий Зюганов.
«Мы считаем, что средства которые выделяются, должны быть немедленно выделены конкретно исполнителям», — добавил он.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов рассказал о вопросах к главе МЭР Решетникову.
«У нас есть к нему вопросы. Будем интересоваться, что происходит по поддержке бизнеса, спросим, что в целом предлагается по решению вопроса развития малого и среднего бизнеса, так как до пандемии бюджетные доходы от МСП не сравнимы с доходами в других странах», — сказал Миронов.
Также в центре внимания фракции вопросы увеличения покупательной способности граждан, а также тарифы на услуги ЖКХ.
Способность восстанавливаться у малого бизнеса намного выше, чем у крупных и госкомпаний, заявил журналистам глава комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Дмитрий Сазонов («Единая Россия»).
«В этом смысле я уверен, что верная, корректная, правильная государственная политика способна в этих условиях кризиса дать максимум возможностей для того, чтобы изменить принципиально систему отношения государства и бизнеса в нашей стране и общества по отношению к предпринимателям», — заявил Сазонов.
Володин ожидает конструктивного разговора Госдумы с Решетниковым
Сейчас необходимо как можно больше анализировать ранее принятые решения; меры поддержки, озвученные президентом, затем реализованные в виде законов, принятых подзаконных актов правительства должны неукоснительно исполняться, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.