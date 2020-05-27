Минск, , 10:58 — REGNUM Планы по отмене в сентябре текущего года роуминга между Россией и Белоруссией сохраняются, несмотря на пандемию нового коронавируса. Об этом 27 мая сообщили белорусском минсвязи и информатизации.

«Изменения сроков, установленных «дорожной картой», в настоящее время не планируется», — говорится в ответе белорусского ведомства на вопрос о том, как пандемия коронавируса скажется на указанных планах, приводимом РИА Новости.

Также в нем указывается, что данная «дорожная карта» предполагает вступление в силу в сентябре соглашений, которые были достигнуты по итогам реализации сразу трех этапов. На первом предполагается установка единой ставки международного интерконнекта для роуминговых звонков во взаиморасчетах операторов РФ и Белоруссии, на втором — снижение оптовых тарифов на услуги международного роуминга и на третьем — формирование операторами сотовой связи розничных тарифов на международный роуминг для абонентов.

При этом отмечается, что: «В настоящее время реализация первого и второго этапов «дорожной карты» продолжается, отмечается отставание от намеченного графика» из-за пандемии коронавируса, однако уточняется, что ряд соглашений первого и второго этапа уже подписан или почти согласован и реализация третьего этапа «дорожной карты» намечена на август текущего года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 26 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что запретов для сотрудничества между Белоруссией и Китаем в военно-технической сфере не существует.