Сеул, , 10:52 — REGNUM В Южной Корее представили правила соблюдения режима повседневного карантина на пляжах, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства страны.

Согласно правилам, жители страны должны воздержаться от посещения пляжей большими группами, устанавливать пляжные зонты и лежаки на расстоянии более двух метров друг от друга. Также следует проявлять осторожность при контакте с другими людьми и воздержаться от использования раздевалок и душевых.

Кроме того, сотрудники пляжей должны активно разъяснять посетителям необходимость соблюдения профилактических мер, поддерживать чистоту пляжных объектов, а также предоставлять дезинфицирующие средства для рук в общих помещениях.

В министерстве также рекомендуют дезинфицировать все пляжные объекты и пункты проката, а также измерять температуру посетителей.

С середины июня представители министерств морских дел и рыболовства Южной Кореи приступят к проверке готовности пляжей к приему туристов, а после открытия пляжей — проводить мониторинг за соблюдением правил.