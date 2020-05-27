Саратов, , 10:49 — REGNUM В Саратовской области разрешили деятельность ряду магазинов с непродовольственными товарами. Соответствующее постановление о дополнении списка товаров первой необходимости подписано вице-губернатором региона Александром Стрелюхиным.

С 26 мая в Саратовской области разрешена торговля нижним бельем, чулочно-носочной продукцией, ортопедическими средствами и обувью, галантереей, детской обувью и одеждой, головными уборами. В первоначальном списке услуг первой необходимости насчитывалось всего 29 пунктов, он постепенно расширяется.

Напомним, запрет на торговлю непродовольственными товарами в Саратовской области ввели с 26 марта текущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 30 марта 163 организации продолжили работу, несмотря на запрет, связанный с противодействием распространению коронавируса.

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