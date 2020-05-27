Салехард, , 10:41 — REGNUM На Ямале наблюдается затишье в сфере строительства жилья. Это следует из отчёта за I квартал Тюменьстата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В январе-марте 2020 года организациями всех форм собственности и населением в Ямало-Ненецком автономном округе возведено 38 жилых домов общей площадью 6,5 тыс. кв. м. Это составляет 26,5% к соответствующему периоду 2019 года.

Из общего числа — населением построено 37 индивидуальных жилых домов общей площадью 5,6 тыс. кв. м. И здесь к аналогичному периоду прошлого года наблюдается снижение объёмов строительства на 45,2%.

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